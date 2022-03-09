У Сумах утворилися величезні черги до "зелених коридорів"

У Генштабі ЗСУ заявили, що російська армія готує наступ на Суми. Через це з північно-східного міста України відбувається евакуація мирних людей.

Людей евакуйовують із Сум

Вдень із Сум виїхало 25 автобусів, в яких евакуювалися близько тисячі людей. Ще близько 20 тисяч людей покидають місто власними автівками.

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У середу, 9-го березня, у Сумах утворилися великі черги до так званих "зелених коридорів". Люди хочуть евакуюватися з міста, щоб не потрапити під обстріл окупанта.

Ворог цинічно обстрілював цивільних у Харкові, Чернігові, Маріуполі та інших містах. Тому від кривавої армії Путіна можна очікувати будь-чого.

Дивіться відео черг на "зелений коридор" у Сумах

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