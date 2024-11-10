У Сумах вибух: окупанти запустили КАБи

Вранці 10 листопада у Сумській області оголосили повітряну тривогу. Згодом прогримів вибух.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне Суми.

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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для усіх областей України, а також про вибухи читайте в нашому телеграмі.

Вибухи у Сумах 10 листопада

Тривогу в Сумській області оголосили близько 09:06. Повітряні сили попередили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Наголосили, є загроза застосування агресором авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 10:15 військові повідомили про ворожі пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Сумщині. Вже об 11:01 написали про нові.

Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Запоріжжі та Сумщині,

– зазначили Повітряні сили.

Вибух у Сумах чули близько 11:06. Зауважимо, наразі повітряна тривога триває. Тож не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті.