У Сумах від авіаудару загинули 19 дорослих і 2 дітей

Від авіаудару окупантів в Сумах загинула 21 людина. Серед них – 2 дітей. В Офісі Генерального прокурора повідомили, що розпочато досудове розслідування.

7 березня російські окупанти обстріляли житлові будинки в Сумах. Через бомбардування було повністю зруйновано один будинок, 16 будівель – пошкоджені.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій 2 тижня війни

За даними слідства, окупанти вчергове порушили правила ведення війни.

Попередньо в ході проведення огляду за місцем авіаудару станом на 7 ранку виявлено 21 загиблого, серед яких – 2 дитини. Кількість постраждалих встановлюється,

– повідомили в Офісі Генпрокурора.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!