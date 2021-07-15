У Сумах ввели комендантську годину для дітей: коли їм можна відпочивати
Джерело:Сумська міська рада
У Сумах міська рада запровадила комендантську годину для дітей. Обмеження ввели для попередження злочинів та вживання алкоголю.
Рішення ухвалили 14 липня. Міська влада заявила, що контролюватиме, чи у місті виконують вимоги.
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Що відомо про комендантську годину для дітей у Сумах
- Забороняють перебування в закладах сфери розваг або громадського харчування, на вулицях та інших громадських місцях Сум.
- Заборона діє для дітей віком до 16 років.
- Комендандську годину ввели з 22:00 до 6:00 години.
- У цей час діти не можуть перебувати на вулиці без присутності одного з батьків чи іншого законного представника дитини або особи, яка її супроводжує і несе за неї відповідальність.
Чому ввели обмеження
Влада заявила, що дбає про здоров'я та безпеку дітей – зокрема про попередження:
- криміногенної обставин в підлітковому середовищі на території міста,
- вчинення протиправних дій дітьми,
- поширення проявів вживання неповнолітніми алкогольних та слабоалкогольних напоїв,
- продажу підліткам спиртних напоїв та втягнення їх у пияцтво.
Йдеться про заборону перебування в певних місцях у вечірні та нічні години без супроводу дорослих,
– пояснив міський голова Олександр Лисенко.
Додали, що у випадку виявлення порушень, батьків або осіб, що їх замінюють, притягатимуть до адміністративної відповідальності, згідно з законодавством.
Забезпечити проведення спільних рейдів один раз на квартал мають – Управління освіти і науки, Центр соціальних служб, відділ торгівлі, побуту та захисту прав споживачів, Сумське районне управління поліції.
Останні події, спричинені поведінкою дітей
- В Ізмаїлі, що на Одещині, 14 липня хлопці з дівчатами організували дискотеку прямо в маршрутці. Підлітки голосно увімкнули музику та відверто під неї танцювали. У мережі з'явилося відповідне відео.
- На Чернігівщині 13 липня потонули 2 братиків: 14 та 10 років. Вони без дозволу батьків діти купалися у місцевому ставку.
- 13 липня у Харкові двоє дівчат-підлітків побилися посеред вулиці. Їхні товариші в цей момент стояли довкола, а дехто навіть знімав це "дійство".