У Сумах ввели комендантську годину для дітей: коли їм можна відпочивати

У Сумах міська рада запровадила комендантську годину для дітей. Обмеження ввели для попередження злочинів та вживання алкоголю.

Рішення ухвалили 14 липня. Міська влада заявила, що контролюватиме, чи у місті виконують вимоги.

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Що відомо про комендантську годину для дітей у Сумах

Забороняють перебування в закладах сфери розваг або громадського харчування, на вулицях та інших громадських місцях Сум.

Заборона діє для дітей віком до 16 років.

Комендандську годину ввели з 22:00 до 6:00 години.

У цей час діти не можуть перебувати на вулиці без присутності одного з батьків чи іншого законного представника дитини або особи, яка її супроводжує і несе за неї відповідальність.

Чому ввели обмеження

У "заборонений" час власники закладів чи уповноважені ними особи мають право вимагати у відвідувачів документи, що підтверджують досягнення ними 16-річного віку.

Влада заявила, що дбає про здоров'я та безпеку дітей – зокрема про попередження:

криміногенної обставин в підлітковому середовищі на території міста,

вчинення протиправних дій дітьми,

поширення проявів вживання неповнолітніми алкогольних та слабоалкогольних напоїв,

продажу підліткам спиртних напоїв та втягнення їх у пияцтво.

Йдеться про заборону перебування в певних місцях у вечірні та нічні години без супроводу дорослих,

– пояснив міський голова Олександр Лисенко.

Додали, що у випадку виявлення порушень, батьків або осіб, що їх замінюють, притягатимуть до адміністративної відповідальності, згідно з законодавством.

Також посилять контроль за дотриманням заборони на реалізацію дітям віком до 18 років тютюнових виробів та алкоголю, а також їх розпиття у громадських місцях.

Забезпечити проведення спільних рейдів один раз на квартал мають – Управління освіти і науки, Центр соціальних служб, відділ торгівлі, побуту та захисту прав споживачів, Сумське районне управління поліції.

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