У Сумах – загроза артилерійського обстрілу: терміново в укриття
26 лютого 2022 , 07:54Читать новость на русском
Джерело:Суспільне Суми
У Сумах близько 07:50 у суботу, 26 лютого, повідомили про загрозу артилерійського обстрілу. Людей просять терміново пройти до найближчого укриття.
На Сумщині 25 лютого запровадили комендантську годину з 22:00 до 07:00. Дмитро Живицький – голова військової адміністрації – повідомив, що на території області жодна цивільна людина та жоден батальйон тероборони не здались ворогу.
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Місцеві жителі налаштовані патріотично та готові давати ворогу відсіч.Зауважте! Вранці 26 лютого стало відомо, що окупанти на Сумщині захопили трасу Кіпті – Бачівськ. Окупанти не дозволяють виїзд цивільному населенню.
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