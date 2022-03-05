У Сумах – загроза авіаударів: всім в укриття
5 березня 2022 , 07:12Читать новость на русском
Джерело:телеграм Суспільне Суми
У Сумах 07:07 5 березня повідомили про загрозу авіаударів. Людей закликають терміново йти в укриття.
Перебувати у місці безпеки необхідно, доки не надійде сигнал про відбій тривоги. Нехтувати цим правилом – не можна. Воно рятує життя.
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Суми. Тривога. Загроза авіаударів,
– мовиться у повідомленні.
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