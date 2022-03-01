У Сумах загроза вуличних боїв: влада просить людей залишатись вдома
1 березня 2022 , 11:33Читать новость на русском
Джерело:Суспільне Суми
У Сумах повідомили про загрозу сутичок з російськими окупантами. Мешканців міста закликають сидіти вдома, подалі від вікон.
У Сумах великий ризик вуличних збройних сутичок. Військова адміністрація попросила містян не виходити з дому та бути у безпеці, не підходячи до вікон.
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Повний текст повідомлення:
Суми. Загроза вуличних боїв! Перебувайте вдома, у безпеці, подалі від вікон!
Інформація від військової адміністрації станом на 11:20 1 березня.
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