У Сумах загроза вуличних боїв: влада просить людей залишатись вдома

У Сумах повідомили про загрозу сутичок з російськими окупантами. Мешканців міста закликають сидіти вдома, подалі від вікон.

У Сумах великий ризик вуличних збройних сутичок. Військова адміністрація попросила містян не виходити з дому та бути у безпеці, не підходячи до вікон.

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Повний текст повідомлення:

Суми. Загроза вуличних боїв! Перебувайте вдома, у безпеці, подалі від вікон!

Інформація від військової адміністрації станом на 11:20 1 березня.

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