Сумчани розбирають руїни автовокзалу у Тростянці: у ДСНС показали зворушливе відео

Небайдужі сумчани разом із волонтерами добровольчого батальйону приїхали до Тростянця, аби допомогти рятувальникам розібрати руїни автовокзалу та впоратися із наслідками окупації міста росіянами.

Сумчани приїжджають до Тростянця розбирати руїни

Серед них – чоловіки та жінки різного віку, статусу та професії. Однак є те, що їх об'єднує – прагнення до перемоги та відновлення мирної, вільної та квітучої України. Саме тому у вихідний день вони не залишилися відпочивати вдома, а приїхали до Тростянця, щоб місто якомога швидше повернулося до нормального життя.

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Деякі з них приїжджають сюди далеко не вперше. Усі разом вони розбирають завали та руїни, розчищають територію, вивозять сміття, прибирають та готують плацдарм для нового.

Трішки розбирали металолом, потім підчищали це сміття, яке тут залишилося, лопатою кидав-копав,

– розповів про свій "фронт" робіт один із добровольців.

Хоч ця праця важка, і потребує значних фізичних зусиль, волонтери та добровольці виконують свої завдання із посмішкою і блиском в очах. На питання, що мотивує їх добровільно приїжджати на розбір завалів, відповідають – перемога.

"Це боротьба за свободу. Сумщина переможе, і ми впевненими кроками йдемо до перемоги", – поділилася волонтерка.

Про можливість та потребу у допомозі волонтери і добровольці здебільшого дізнаються у мережі, зокрема у телеграм-каналі "Добробату".

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У соцмережах ДСНС опублікували відеозвіт з розбору руїн тростянецького автовокзалу. Його перегляд водночас розчулює, змушує відчувати гордість та в котрий раз дарує впевненість – Україна та українці точно переможуть, інших варіантів у нас просто немає.

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