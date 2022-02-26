Сумчани роздумують, що робити із захопленими окупантами

Сумчани на стихійному народному вічі 26 лютого обговорюють, що робити із захопленими окупантами. Хтось пропонує відправити додому, а хтось – більш категоричні методи.

Наприклад, пропонують розстріляти на місці. Кадри з віче оприлюднив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

До речі Сумська оборона затримала техніку ворога на Курському проспекті

Заручники путінських бажань

Геращенко радить не ставитись погано до цих" заручників волі Путіна", якщо вони нікого не встигли вбити чи поранити.

Ми повернемо їх матерям після нашої перемоги! Путін, ти ще не зрозумів, що тут на тебе ніхто не чекає?!

– наголосив чиновник.

Зауважимо, у Сумах потужно працює місцева оборона. Вчора бійці затримали техніку ворога на Курському проспекті.