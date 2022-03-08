Міста після бомбардувань і розтрощена техніка ворога: відеодайджест 13 дня війни

Російські окупаційні війська зайшли на територію України ще 13 днів тому. Відтоді наша земля перетворилася на їхнє пекло та орда почала руйнувати міста.

Кожного дня Генштаб ЗСУ показує відеодайджест за день, який завжди надихає на боротьбу та демонструє незламність народу України. Проте 8 березня він особливий, оскільки почався зі звернення наших захисниць до окупантів. Вони зауважили, що зустрічають ворогів не квітами, а своєю зброєю.

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Що хорошого було в цей день

На записі показали колону ворогів, яку розтрощили. Загалом там було 7 одиниць техніки. 4 із них знищили, а ще три танки впали в кювет.

Також завдало чергового удару Росії незалежне об'єднання хакерів Anonymous. Вони атакували телебачення окупантів і показали там, як насправді виглядає "рускій мір".

Міста, де кипіло життя

Також показали Суми та Харків після численних бомбардувань, які продовжують окупанти. На записах показали зруйновані житлові будинки та засипані уламками вулиці.

Звичайно, кремлівська пропаганда розповідає, що в нас нібито "бомблять тільки військові об'єкти". Проте важко зрозуміти, чому такими є саме домівки мирного населення.

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