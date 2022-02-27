На Суми суне велика колона ворожої техніки, – ОДА

До обласного центру Сумщини прямує велика колона техніки армії російських окупантів. Жителів міста закликають бути обережними.

Про те, що наближається підсилення кремлівських загарбників, стало відомо 27 лютого о 8:22. Застеріг жителів міста голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

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Просять не виходити на вулицю без потреби

Колона рухається зі сторони Хімпрому. Оскільки ворог не нехтує жодними методами, мирному населенню варто бути вкрай обережним. Рсійська орда часто навіть обстрілює житлові будинки.

Цивільні! Будьте у безпечному місці, не виходьте без потреби на вулицю і тримайтеся якомога далі від вікон,

– закликав Живицький.

Впродовж попереднього дня окупанти обстрілювали Суми із артилерії. Ймовірно, так вони намагалися помститись за те, що ЗСУ знищили колону ворожої автотехніки з пальним та почали повністю контролювати місто.

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Читайте текст допису Дмитра Живицького:

Суми. Зі сторони Хімпрому на місто суне велика колона ворожої техніки!

Цивільні! Будьте у безпечному місці, не виходьте без потреби на вулицю і тримайтеся подалі від вікон!