На Сумщині батько ґвалтував своїх доньок: декілька разів це сталось на очах у сина

У Сумській області стало відомо про жахливий випадок. Там батько ґвалтував свою доньку на очах у сина.

У Сумській області батька визнали винним у зґвалтуванні та сексуальному насильстві щодо доньок. Про це повідомляє 24 Канал із посилання на прокуратуру Сумщини.

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Одна із дівчат має легку розумову відсталість

Чоловіка засудили до довічного позбавлення волі. правоохоронці встановили, що він від весни 2022 року систематично ґвалтував свою доньку 2009 року народження. Вона була безпорадною через вік та легку розумову відсталість.

Водночас один із братів декілька разів бачив, як батько примушує його сестру робити те, що вона не хоче. Зі слів хлопчика, сестра кричала та пручалась, однак батько на це не звертав уваги,

– мовиться у повідомленні.

Взимку 2023 року чоловік також вчинив сексуальне насильство стосовно іншої своєї дочки 2012 року народження. Саме старша дівчинка розповіла дорослим про дії свого батька.