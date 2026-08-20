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20 серпня, 14:57
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Оновлено - 15:34, 20 серпня

У двох областях України – масштабне аварійне знеструмлення

Софія Рожик

У частині Сумщини сталося масштабне аварійне знеструмлення. Окрім того, проблеми спостерігаються й на сусідній Чернігівщині.

Про це повідомили обленерго вдень 20 серпня.

Що відомо про аварійні знеструмлення

У Сумиобленерго повідомили, що енергетики працюють над відновленням розподілу електроенергії.

Тим часом через аварійне відключення у місті призупинили рух тролейбуси.

Через аварію в мережах НЕК "Укренерго" знеструмлено близько 200 тисяч абонентів на Чернігівщині. Йдеться про мешканців Корюківського, Новгород-Сіверського, Ніжинського та Чернігівського районів.

Там енергетики уже теж працюють над відновленням електропостачання.

Нагадаємо, що вночі була масована атака по Київській області, після чого в регіоні також зникало світло. Повідомляли про перебої, зокрема, у Броварах і деяких районах столиці.

Окрім того, через російські обстріли 27-й блекаут з початку повномасштабного вторгнення та уже 15-й за 2026 рік стався на Запорізькій АЕС. Станцію перевели на резервне живлення дизель-генераторами.

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