Про це повідомили обленерго вдень 20 серпня.
Що відомо про аварійні знеструмлення
У Сумиобленерго повідомили, що енергетики працюють над відновленням розподілу електроенергії.
Тим часом через аварійне відключення у місті призупинили рух тролейбуси.
Через аварію в мережах НЕК "Укренерго" знеструмлено близько 200 тисяч абонентів на Чернігівщині. Йдеться про мешканців Корюківського, Новгород-Сіверського, Ніжинського та Чернігівського районів.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
Там енергетики уже теж працюють над відновленням електропостачання.
Нагадаємо, що вночі була масована атака по Київській області, після чого в регіоні також зникало світло. Повідомляли про перебої, зокрема, у Броварах і деяких районах столиці.