Про це повідомили обленерго вдень 20 серпня.

Що відомо про аварійні знеструмлення

У Сумиобленерго повідомили, що енергетики працюють над відновленням розподілу електроенергії.

Тим часом через аварійне відключення у місті призупинили рух тролейбуси.

Через аварію в мережах НЕК "Укренерго" знеструмлено близько 200 тисяч абонентів на Чернігівщині. Йдеться про мешканців Корюківського, Новгород-Сіверського, Ніжинського та Чернігівського районів.

Там енергетики уже теж працюють над відновленням електропостачання.

Нагадаємо, що вночі була масована атака по Київській області, після чого в регіоні також зникало світло. Повідомляли про перебої, зокрема, у Броварах і деяких районах столиці.