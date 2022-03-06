На Сумщині окупанти організували "живий щит", щоб люди охороняли зенітку С-300

Цинізм російських окупантів на Сумщині зашкалює. Вони організували "живий щит" з мирного населення, щоб охороняти зенітно-ракетний комплекс С-300.

Такі безчинства російських орків відбуваються в одному з сіл Тростянецької громади. Вона тимчасово перебуває під окупацією.

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Радіус дії ЗРК С-300 може досягати 150 до 300 кілометрів. Окупанти намагаються цинічними методами зберегти свою техніку від знищення.

Російська армія створила "живий щит" із жителів села, за нашою інформацією зроблений для охорони розгорнутої системи С-300,

– заявив Живицький.

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