На Сумщині перебуває 104 полонених російських військовослужбовців

Станом на 11 березня у Сумській області перебуває 104 полонених окупантів. Майже 30 із них вже передали до Полтавської області.

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що на Сумщині зараз перебуває 75 наявних полонених окупантів – одного з них поміняли на українського захисника, який потрапив у полон.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій початку 3 тижня війни

Ще 29 росіян, яких затримали наші бійці, передали до Полтавської області.

Дивіться відео російських полонених:

До теми: Один із перших полонених зізнався, що приїхав не на навчання – дивіться відео