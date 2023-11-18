На Сумщині та Полтавщині оголосили повітряну тривогу: повідомляють про рух БпЛА

На території Сумської та Полтавської області оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили повідомили про рух БпЛА.

Українців закликають перебувати в укриттях цивільного захисту. Залишатися там потрібно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя, нагадує 24 Канал.

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Повітряні сили заявили про рух ворожих БпЛА через Сумщину в напрямку Полтавської області.Повітряні сили заявили, що на Сумщині та Полтавщині є загроза ударних БпЛА.Повітряну тривогу оголосили у Полтавській області.На території Сумської області оголосили повітряну тривогу.