На Сумщині – повітряна тривога
8 березня 2022 , 21:21Читать новость на русском
Джерело:телеграм Суспільного
На Сумщині станом на 21:17 8 березня оголосили про повітряну тривогу. В епіцентрі небезпеки – Суми, Лебедин та Тростянець.
Людям терміново потрібно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там необхідно, доки не надійде повідомлення про відбій повітряної тривоги.
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Нехтувати цим правилом – не можна. Воно рятує життя.
Суми, Лебедин, Тростянець – повітряна тривога,
– мовиться у повідомленні.
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