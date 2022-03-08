На Сумщині – повітряна тривога

8 березня 2022 , 21:21
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Джерело:

телеграм Суспільного

На Сумщині станом на 21:17 8 березня оголосили про повітряну тривогу. В епіцентрі небезпеки – Суми, Лебедин та Тростянець.

Людям терміново потрібно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там необхідно, доки не надійде повідомлення про відбій повітряної тривоги.

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 Нехтувати цим правилом – не можна. Воно рятує життя. 

Суми, Лебедин, Тростянець – повітряна тривога,
– мовиться у повідомленні.

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Автор: Мар'яна Бекало