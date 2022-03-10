На Сумщині російська авіація поцілила у резервуар "Укрнафти"

У Малій Павлівці авіації Росії 9 березня атакувала "Укрнафту". Через це загорівся резервуар.

На початку ночі 10 березня окупанти завдали нового удару. Ймовірно, влучили у газогін.

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Окупанти з літаків влучили у нафтовий резервуар на Сумщині

Подробиці про ситуації в регіоні за 9 березня розповів голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

За його словами, ворог окупував Боромлю. Там виникла проблема з хлібом – підприємці бояться привозити його на окуповану територію.Схожа ситуація в Жигайлівці та Новгородському.

– підприємці бояться привозити його на окуповану територію.Схожа ситуація в Жигайлівці та Новгородському. Орки також атакували бомбами з літаків та артилерією Велику Писарівку: обірвані лінії електропередач, загинув 13-річний хлопець та 2 жінки.

А у селі Мала Павлівка авіація Росії завдала удару по "Укрнафті", через що загорівся резервуар нафти. Ось відео пожежі:

Згодом Живицький додав, що на початку доби 10 березня російська авіація знову бомбила житлові квартали в Охтирці. Є інформація про потрапляння бомби в газогін, це зараз перевіряють.

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