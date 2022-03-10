На Сумщині російська авіація поцілила у резервуар "Укрнафти"
Джерело:телеграм Живицького
У Малій Павлівці авіації Росії 9 березня атакувала "Укрнафту". Через це загорівся резервуар.
На початку ночі 10 березня окупанти завдали нового удару. Ймовірно, влучили у газогін.
Найважливіше Росія напала на Україну: хронологія основних подій 2 тижня війни
Окупанти з літаків влучили у нафтовий резервуар на Сумщині
Подробиці про ситуації в регіоні за 9 березня розповів голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
- За його словами, ворог окупував Боромлю. Там виникла проблема з хлібом – підприємці бояться привозити його на окуповану територію.Схожа ситуація в Жигайлівці та Новгородському.
- Орки також атакували бомбами з літаків та артилерією Велику Писарівку: обірвані лінії електропередач, загинув 13-річний хлопець та 2 жінки.
А у селі Мала Павлівка авіація Росії завдала удару по "Укрнафті", через що загорівся резервуар нафти. Ось відео пожежі:
Згодом Живицький додав, що на початку доби 10 березня російська авіація знову бомбила житлові квартали в Охтирці. Є інформація про потрапляння бомби в газогін, це зараз перевіряють.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!
Відео, як рятівники знешкоджують авіаційну бомбу