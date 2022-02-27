На Сумщині ворожа ДРГ підло напала на прикордонників: двоє загиблих

На Сумщині охоронці кордону та нацгвардійці вступили в бій з диверсійно-розвідувальною групою ворога. На жаль, двоє людей загинули.

Правоохоронці отримали інформацію про підозрілих осіб. Диверсанти розставляли мітки по місту.

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Перевіряти цю інформацію виїхала група розвідувального відділення у складі прикордонників та нацгвардійців. На одній із вулиць військовослужбовці виявили палаючий автомобіль та зупинились, аби перевірити чи є люди в автівці та надати допомогу.

У цей момент проти них відкрила вогонь диверсійно-розвідувальна групі. Прикордонники з нацгвардійцями вступили в бій з противником.

На жаль, двоє українських прикордонники загинули, один нацгвардієць поранений.

Ворог також пошвидив автомобіль прикордонників. Наразі перевіряється район ймовірного знаходження диверсійної групи.

Просимо місцеве населення допомагати українським воїнам звільнювати від нечисті українську землю. Разом до перемоги!

– закликали у Держприкордон службі.

Прикордонники продовжують протистояти російському вторгненню та протидіяти диверсійній діяльності разом з представниками інших складових сил безпеки.

Ворог обстріляв автомобіль прикордонників / Фото Держприкордонслужби

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