На Сумщині змінили тривалість комендантської години
27 березня 2022 , 14:24Читать новость на русском
Джерело:Дмитро Живицький у телеграмі
У Сумській області змінили тривалість комендантської години. Таке розпорядження видав голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Тепер обмеження діятимуть з 20:00 години вечора. Завершуватися комендантська година на Сумщині буде о 5:00 годині ранку.
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Згідно з розпорядженням голови Сумської обласної військової адміністрації, відтепер перебувати на вулицях та інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток, а також руху транспортних засобів,
– повідомив Живицький.
В області при цьому вперше з початку війни ніч минула спокійно.
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