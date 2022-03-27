На Сумщині змінили тривалість комендантської години

У Сумській області змінили тривалість комендантської години. Таке розпорядження видав голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Тепер обмеження діятимуть з 20:00 години вечора. Завершуватися комендантська година на Сумщині буде о 5:00 годині ранку.

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Згідно з розпорядженням голови Сумської обласної військової адміністрації, відтепер перебувати на вулицях та інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток, а також руху транспортних засобів,

– повідомив Живицький.

В області при цьому вперше з початку війни ніч минула спокійно.

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