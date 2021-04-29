Міг розповісти правду: на Сумщині знайшли вбитим свідка у кримінальній справі

На Сумщині знайшли тіло 36-річного чоловіка, який майже місяць перебував у статусі зниклого безвісти. Вбитий був свідком у кримінальному провадженні та міг вплинути на подальшу долю зловмисника.

У Департаменті карного розшуку розповіли, що "розкрито вбивство 36-річного чоловіка, який з початку квітня мав статус безвісти зниклого".

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Потерпілий був свідком у кримінальному проваджені та міг вплинути на подальшу долю зловмисника. У зв'язку з цим поганець, залучивши ще 2 осіб, вивіз чоловіка у ліс, де і вбив,

– мовиться у повідомленні.

Правоохоронці розповіли, що "тіло закопали на місці". Наразі вбитого вже знайшли.

"На цей час 2 фігурантам повідомлено про підозру у приховуванні особливо тяжкого злочину, третьому – повідомлено про підозру у вчиненні вбивства", – розповіли у Департаменті карного розшуку.

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