З гелікоптерів, "Градів", САУ, БпЛА та навіть кулеметів: за добу Сумщина зазнала численних атак

Дмитро Живицький увечері 28 червня повідомив про численні ворожі атаки на Сумщину. На жаль, є жертви та постраждалі.

Голова Сумської ОВА заявив про загибель двох людей. Окрім того, відомо про трьох постраждалих.

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Сьогоднішній день був "гарячим" і дуже гучним у нашому прикордонні. Нажаль, сталося найгірше: ми втратили людей. Двоє – загинули. Троє – поранені,

– заявив Живицький.

Хронологія обстрілів

За словами голови ОВА, російські окупанти після 10:00 почали зухвало обстрілювати Краснопільщину. Також ворог відкривав вогонь по окремих населених пунктах Великописарівської громади.

Зокрема, були авіаційні обстріли. Живицький розповів, що росіяни запустили по Краснопільській та Миропільській громадах близько 20 ракет. Ворожі гелікоптери у той час не перетинали лінію держкордону.

Вже після 11:00 загарбники гатили з "Градів". На території Краснопільщини зафіксували 30 прильотів. Згодом по селах ворог гатив із САУ, кулеметів та станкового гранатомета.

Живицький повідомив, що близько 14:00 окупанти знову вдарили по Краснопільській громаді. Тоді також зафіксували близько 30 прильотів.

"Після вісімнадцятої години – ще 40 та ще 12 ударів з реактивних систем залпового вогню по різним населеним пунктам громади. Після опівдня на одне із сел Великописарівської громади безпілотник скинув вибуховий пристрій. Після 20:00 ситуація повторилася", – розповів голова ОВА.

Окупанти вже вбили понад 4,5 тисячі цивільних

ДСНС України 28 червня оприлюднила страшні дані про втрати серед цивільного населення. Російські окупанти вже вбили 4 731 людину.

Також від початку повномасштабного вторгення росіяни зруйнували

понад сто тисяч житлових будинків:

Донецька область – 89 342;

Київська область – 26 192;

Харківська область – 6 157;

Миколаївська область – 5 449;

Запорізька область – 3 612.

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