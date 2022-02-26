На Сумщину повернули 52 людини, які були захоплені в полон

На Сумщину повернули полонених, які були захоплені у пункті пропуску "Бачівськ" ще 24 лютого. Всі вони – цивільні.

Як повідомив голова військової адміністрації Сумщини Дмитро Живицький, наразі в полоні залишаються 26 прикордонників.

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Зауважимо, що з перших днів російського вторгнення Суми чи не найбільше страждали від російських окупантів. За місто продовжують йти пекельні бої.

Також окупанти намагаються зайняти інші міста регіону. Одні з найзапекліших боїв – за Охтирку. 26 лютого по місту окупанти стріляли з реактивних систем залпового вогню "Град".

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