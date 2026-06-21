Загроза для Сумщини: російські війська на півночі намагаються створити буферну зону

Російські окупаційні війська продовжують наступальні дії на півночі Сумської області та намагаються створити вздовж кордону так звану буферну зону.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), опублікованому 20 червня 2026.

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Що зараз відбувається на півночі Сумщини?

За даними ISW, російські війська 19 та 20 червня продовжували обмежені наступальні дії на півночі Сумської області, однак просунутися вперед не змогли.

Водночас українські сили здійснили контратаки на південний схід від Сум.

Українські військові також продовжували завдавати ударів по російських військових об'єктах у Бєлгородській області. Генеральний штаб ЗСУ повідомив 20 червня, що українські сили уразили пункти управління безпілотниками поблизу села Теребрено, приблизно за три кілометри від державного кордону.

Геолокаційні кадри, опубліковані 19 червня, свідчать про те, що українські дрони вразили російську реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град" на захід від села Гоголівка, приблизно за три кілометри від кордону.

Крім того, додаткові геолокаційні кадри, оприлюднені 14 червня, зафіксували удар українських безпілотників по російському обладнанню зв'язку поблизу міста Грайворон, приблизно за сім кілометрів від українського кордону.

Нагадаємо, раніше Інститут вивчення війни повідомляв, що окупанти просунулися в центральній частині Безсалівки на північний захід від Сум. Також російські джерела писали про вихід підрозділів до околиць Великої Рибиці на північний схід від обласного центру.

Паралельно з цим ворог продовжує обстрілювати Суми та область. Зокрема, в ніч проти 21 червня та вранці росіяни атакували місто безпілотниками й артилерією: в Ковпаківському районі Сум зафіксували шість влучань у житловий сектор. Пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, господарські споруди й автомобілі.

Під атакою також опинився Шосткинський район Сумщини. Там внаслідок удару по місцю гасіння пожежі загорілася пожежна автоцистерна. На щастя, рятувальники не постраждали.