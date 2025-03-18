У Генштабі розповіли, чи є просування росіян на Сумщині

Російські війська невпинно намагаються захопити українські території. Зокрема, окупанти пробують заходити невеликими групами у деякі населені пункти українського прикордоння.

Однак, Сили оборони успішно протидіють спробам росіян закріпитися на території Сумщини. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація на Сумщині

За даними Генштабу, ситуація на кордоні Сумської області з Курською перебуває під контролем українських військових. Там зазначають, що інформація, яка поширюється в соціальних мережах щодо просування російських підрозділів вглиб території Сумщини, є неправдивою.

Невеликі групи окупантів, які намагаються зайти на територію України, успішно знищують вогневими засобами. У Генштабі додають, що наразі ворог зазнає значних втрат як в техніці, так і в живій силі.

Зазначимо, що 17 березня у Державній прикордонній службі України також повідомляли, що російські диверсійно-розвідувальні групи намагаються прорватись через кордон.

Окрім цього, окупанти мінують місцевість. Найбільш активно фіксують спроби перетину кордону на півночі регіону. Проте і для інших ділянок кордону з Росією є ризик спроб проникнення ворожих ДРГ.