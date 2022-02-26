Сумська оборона затримала техніку ворога на Курському проспекті
26 лютого 2022 , 10:16Читать новость на русском
Джерело:"Суспільне Суми"
На Сумщині тривають бої з Збройних сил України з російськими загарбниками. Місцева оборона затримала техніку ворога.
Інцидент стався на Курському проспекті. Про це повідомила Сумська військова адміністрація.
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У якому саме населеному пункті сталося затримання – не повідомили.
Станом на 10:00 26 лютого у Сумах досі тривають бої.
На Сумщині затримали техніку ворога: дивіться відео