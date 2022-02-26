Сумська оборона затримала техніку ворога на Курському проспекті

На Сумщині тривають бої з Збройних сил України з російськими загарбниками. Місцева оборона затримала техніку ворога.

Інцидент стався на Курському проспекті. Про це повідомила Сумська військова адміністрація.

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У якому саме населеному пункті сталося затримання – не повідомили.

Станом на 10:00 26 лютого у Сумах досі тривають бої.

На Сумщині затримали техніку ворога: дивіться відео