Поранення отримали 3 діток: росіяни цинічно обстріляли Сумщину

Російська армія продовжує зухвало обстрілювати прикордонні області нашої держави. Так, внаслідок обстрілу однієї з громад Сумщини поранення отримали 3 дітей.

Наразі одну дитину госпіталізували до лікарні. Попередньо, атаку на громаду здійснили за допомогою мінометів.

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Російська армія вчергове обстріляла Сумщину

У Сумській військові адміністрації повідомили, що протягом доби окупанти здійснили 21 обстріл прикордоння. По всій області зафіксували близько 98 вибухів.

Жорстокого обстрілу зазнала Глухівська громада, по якій росіяни стріляли 19 разів. Внаслідок атаки постраждали діти, одну з яких довелося везти у лікарню, а іншим надали допомогу на місці.

У адміністрації також зазначили, що загарбники обстріляли й інші громади Сумської області.

Зокрема, атаки зазнали такі громади:

Есманська громада – прилетіли 6 мін від росіян;

Білопільська громада – 23 вибухів з міномета, авіаудар з гелікоптера та пуск 9 некерованих ракет;

Свеська громада – 4 вибухи з міномета;

Середино-Будська громада – 15 пострілів з міномета, авіаудар із гелікоптера, пуск 5 некерованих ракет;

Миколаївська громада – 6 мінометних обстрілів;

Краснопільська громада – 1 мінометний обстріл.

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