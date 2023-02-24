Сунак на саміті G7 проситиме партнерів про зброю великої дальності для України, – CNN

У роковини початку повномасштабного вторгнення лідери "Великої сімки" зберуться на онлайн-саміті, щоб вкотре наголосити на підтримці нашої держави. Також буде обговорення питань озброєння.

Щонайменше, про питання зброї точно говоритиме прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Глава британського уряду проситиме для України зброю великої дальності.

Зверніть увагу У роковини вторгнення США оголосять про пакет допомоги Україні на ще 2 мільярди доларів, – CNN

Потрібно прискорити перемогу України

Відповідно до пресрелізу офісу британського прем'єра, Ріші Сунак закликатиме партнерів надати Україні авіацію та далекобійну зброю. Це потрібно для того, щоб прискорити перемогу України, яка може таким чином здобути переваги на полі бої.

Щоб Україна виграла цю війну – і прискорила цей день – вона повинна отримати вирішальну перевагу на полі бою. Ось що знадобиться, щоб змінити мислення Путіна. Зараз це має бути нашим пріоритетом. Замість поступового підходу нам потрібно рухатися швидше щодо артилерії, бронетехніки та протиповітряної оборони,

– переконаний Сунак.

Глава британського уряду певен, що наступні тижні будуть важкими для України, але й для Росії вони будуть такими ж. Тому політик переконаний – потрібно озброїти та посилити нашу державу.

Зеленський також буде на саміті "Великої сімки"

Крім лідерів США, Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії, Канади та Японії, на онлайн-саміті G7 буде присутній і президент України Володимир Зеленський. Напередодні були повідомлення про те, що прем'єр-міністр Японії Кісіда Фуміо запросив президента України на цей саміт, який відбудеться у роковини повномасштабного вторгнення.

Те, що президент України візьме участь у саміті, заявила й речниця Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу. Також вона зазначила, що лідери обговорять підтримку нашої держави.