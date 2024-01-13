На саміті у Вашингтоні потрібні амбітніші цілі, ніж у Вільнюсі: Сунак про вступ України до НАТО

Україна робить все можливе і неможливе, щоб стати членом НАТО. Ріші Сунак під час візиту до Києва наголосив, що на саміті у Вашингтоні необхідні амбітніші цілі, ніж були у Вільнюсі.

Про це він сказав у своєму виступі у Верховній Раді 12 січня, передає 24 Канал. За словами британського прем'єра, на ювілейному саміті НАТО у Вашингтоні необхідно ставити амбітніші цілі щодо членства нашої держави в Альянсі.

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Законне місце України у НАТО, – Сунак

Я вважаю, що законне місце України в НАТО. Але справа не лише в тому, яку користь НАТО принесе Україні. Йдеться також про те, яку користь Україна принесе НАТО. Ваше розуміння сучасної війни приходить не з підручника, а з поля бою, ваші Збройні Сили є досвідченими, інноваційними та хоробрими. Україна належить до НАТО, і НАТО буде сильнішим з вами,

– наголосив Сунак.

Він підкреслив, що торішній саміт у Вільнюсі зробив важливі кроки на шляху членства нашої країни в НАТО. Водночас він прагне, щоб на Вашингтонському саміті "ми були ще більш амбітними".

Прем'єр зауважив, що під час саміту у Вільнюсі Велика Британія спільно з тридцятьма іншими державами урочисто пообіцяла надати Україні нові двосторонні гарантії безпеки.

Сьогодні Велика Британія першою виконала цю обіцянку – ми з Президентом Зеленським щойно підписали нову угоду про безпеку,

– додав Ріші Сунак.

Україна очікує на реальний крок

Під час свого візиту до Латвії президент України спілкувався з журналістами. Він розповів, що наша держава прагнула б побачити з боку НАТО реальний крок. Такий, який би наближав нас до Альянсу.

Володимир Зеленський зазначив, що важливим є те, щоб у цьому питанні не було стагнації. За словами глави держави, вступ до НАТО потрібен не лише Києву, а й Вашингтону. Він переконаний, що у США зацікавлені в тому, щоб майбутній саміт був потужним і вдалим.

Щоб країна НАТО показали, що вони не бояться Росії, бо чим менші кроки України до НАТО, тим більший страх у когось перед цим. Показувати це – велика помилка,

– наголосив Володимир Зеленський.

Тим часом заступник генсека НАТО Мірча Джоане вважає, що нам слід готуватися до затяжної війни. На його думку, вона триватиме й у 2024, й у 2025 році.