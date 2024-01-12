12 січня британський прем'єр Ріші Сунак прибув до Києва. Він зустрівся із президентом Зеленським та підписав двосторонню угоду про гарантії безпеки.

Опісля того, як історичний договір був підписаний лідерами України та Британії, Сунак прибув до Верховної Ради, де виступив із вагомою промовою. Про що говорив британський прем'єр, передає 24 Канал.

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"Ми з вами до останнього"

Під час свого виступу Сунак прокоментував підписану угоду про взаємодію країн у сфері безпеки та оборони протягом 10 років до вступу України в НАТО.

За словами посадовця, це нове партнерство побудує нове майбутнє для України, "незламний альянс".

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Укладена угода означає, що Україні не доведеться просити чи вмовляти Велику Британію про допомогу. Адже країна зобов'язалася підтримувати Київ до останнього. Крім того, прем'єр зауважив, що це не Україна потребує НАТО, аби стати сильнішою, а це НАТО потребує України, аби стати міцнішим.

Сунак наголосив, що Британія допоможе Україні перемогти у цій війні. Зокрема, для цього вона надає їй найбільший військовий пакет від початку повномасштабного вторгнення.

Але найкращий варіант допомогти перемогти – це допомогти розвитку вашої військової промисловості,

– наголосив британець.

Він анонсував виділення 200 мільйонів фунтів для виробництва дронів в Україні та за її межами.

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Сигнал Путіну

Виступаючи у Верховній Раді, Сунак надіслав "приховане послання" російському диктатору. Він заявив, що Путін має второпати, що жодна армія не здатна перемогти людей, які цінують свободу.

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Прем'єр зазначив, що в жодному разі Захід не має право відступати. Адже, якщо дозволити Путіну перемогти в Україні, він не зупиниться. Саме тому ця битва, яка триває, настільки важлива.

Наостанок Сунак у знак непохитної підтримки презентував українським парламентарям прапор Британії, підписаний членами британського уряду.

Договір про гарантії безпеки і пакет допомоги від Британії що відомо