"Сунули на прорив": на Донеччині ЗСУ знищили два ворожі танки
13 квітня 2022 , 21:39Читать новость на русском
Джерело:К2 54-ї ОМБр
На Донеччині українські захисники знищили два ворожі танки, які намагалися зробити прорив.
Два російських танки пішли слідом за російським кораблем
Похвалились новою перемогою та опублікували відповідне відео військові бойової групи К-2 54-ї окремої механізованої бригади.
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Десь на теренах Донеччини орки сунули колонами в наш бік. Намагалися здійснити прорив та трапилися на їхньому шляху бойова група К2,
– йдеться у повідомленні військових.
Тож захисники "трошки попрацювали" та знищили 2 ворожі танки.
До слова, за даними Генштабу, станом на 13 квітня на Донеччині й Півдні російські окупанти вже готові до наступу.
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