Супермаркет у Києві звинуватили у продажі гуманітарної допомоги: що кажуть у торговельній мережі

Громадський активіст та волонтер Горбунов звинуватив супермаркет "Сільпо" у продажі гуманітарної допомоги. На відео у соцмережах він показав товари, де, за словами чоловіка, немає відповідного маркування українською.

Що кажуть на такі звинувачення у торговельній мережі "Сільпо", розповідає 24 Канал.

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Активіст звинуватив "Сільпо" у продажі гуманітарної допомоги

Чоловік стверджує, що в магазині "Сільпо" у ТРЦ "Гулівер" нібито реалізують товари, які завозяться в Україну як гуманітарна допомога. Відповідне відео він оприлюднив у соцмережах. Також Горбунов зазначив, що товари продаються без відповідного маркування.

Активіст звинуватив супермаркет: дивіться відео

Активіст розповів, що взяв у магазині "Сільпо" суші і лимонад для того, аби спровокувати конфлікт, і викликати на місце поліцію для висвітлення проблеми продажу гуманітарної допомоги.

Я відмовляюсь платити магазину "Сільпо" гроші так як вони є шахраями,

– написав активіст у заяві до поліції.

Чоловік також зазначив, що адміністратор відмовилася надати документи на товар.

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У "Сільпо" заперечили звинувачення

Аби розібратися у ситуації, 24 Канал звернувся за коментарем до торговельної мережі "Сільпо".

Мережа "Сільпо" не продає гуманітарну допомогу. Ми продаємо лише товари, що офіційно закуповуємо за ринковими цінами у постачальників в Україні та за кордоном,

– наголосили у пресслужбі.

Також там додали що гостю, який опублікував у соцмережах це відео, адміністрація супермаркету пропонувала надати документи про закупівлю та ввезення товарів (сертифікати якості тощо). Втім, за даними пресслужби, чоловік "відмовився від перегляду офіційних документів".

"Зауважимо, що досі в обігу може перебувати раніше ввезений товар без маркування державною мовою, оскільки раніше були законодавчі спрощення. Однак це не означає, що товар без маркування українською є гуманітарною допомогою. Ми готові відкрито та публічно надавати роз'яснення на цю тему, адже ми знаємо скільки сил і ресурсів забирає пошук та логістика гумвантажів. Тому нам особливо болить за необґрунтовані звинувачення", – зазначили в "Сільпо".

Що кажуть у поліції

надіслав офіційний запит до поліції Києва. Наразі ми чекаємо на відповідь.

У коментарі ТСН в поліції підтвердили, що отримали заяву щодо продажу нібито товару без маркування в "Сільпо" у ТРЦ "Гулівер".

"Так, чоловік написав заяву в Печерське відділення поліції. Її зареєстрували, але поки без кваліфікації. Будуть з'ясовувати всі обставини, що там відбувається насправді", – розповіли в поліції Києва.

Також зазначили, що це вже не перша подібна заява від чоловіка. Раніше він скаржився на продаж гуманітарної допомоги в інших торгових мережах.