У супермаркеті Києва щур їв хліб просто з полиці: відео
У Києві в супермаркеті покупці помітили на одній з полиць щура. Він влаштувався там та гриз хліб.
За словами очевидців, випадок трапився у магазині на вулиці Архітектора Вербицького, поблизу станції метро "Вирлиця", повідомили у фейсбуці "Києва Оперативного".
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На кадрах помітно, як чималий щур заповз на полицю з хлібом. Там він трохи полазив, а тоді взявся гризти батон. Покупця, який фіксувався все це на камеру, гризун зовсім не злякався.
Щур гризу хліб у супермаркеті: дивіться відео