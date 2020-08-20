У Києві в супермаркеті покупці помітили на одній з полиць щура. Він влаштувався там та гриз хліб.

За словами очевидців, випадок трапився у магазині на вулиці Архітектора Вербицького, поблизу станції метро "Вирлиця", повідомили у фейсбуці "Києва Оперативного".

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На кадрах помітно, як чималий щур заповз на полицю з хлібом. Там він трохи полазив, а тоді взявся гризти батон. Покупця, який фіксувався все це на камеру, гризун зовсім не злякався.

Щур гризу хліб у супермаркеті: дивіться відео

Зверніть увагу! Раніше великих щурів зафіксували на Троєщині у супермаркеті "Фуршет". Тварини бігали не лише по підлозі, але й по стелажах і полицях з продуктами.