Суперзброя для знищення, – Монастирський відвідав бійців на фронті і показав NLAW

Збройні Сили України днями отримали нову партію техніки від іноземних партнерів. Однією з основних є NLAW – протитанкова керована ракета малої дальності.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський вважає NLAW суперзброєю.

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За його словами, вона легко знищує ворожі танки та бронетехніку.

Провідав хлопців на одному з рубежів. Твердо стоїмо. На своїй землі. Така зброя в руках професіоналів не дає ворогу жодного шансу,

– написав Монастирський.



Денис Монастирській відвідав бійців на фронті / Фото з його фейсбуку

Додамо, що NLAW – це шведсько-британські переносні протитанкові керовані ракети з ефективною дальністю стрільби до 600 (у новій версії до 800) метрів. Україна вже отримала понад 1000 штук таких від Великої Британії.

До слова, українські військові тримають оборону міст, які зазнають атак з боку окупантів. Помічниками наших оборонців стають легкі протитанкові оборонні озброєння. Днями ЗСУ показали момент влучання NLAW в російський танк:

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