Супрун: страхова медицина – спроба зберегти контроль над коштами платників податків

Тимошенко, Вілкул, Бойко, Медведчук, Рабіновіч — це короткий перелік осіб, які активно публічно вимагають впровадження в Україні страхової медицини.

"Страхова медицина" у їхньому розумінні – це коли за твої проблеми думає і платить хтось інший, але не ти. В цьому вона мало відрізняється від "безкоштовної медицини", якою українців годували багато років. Про це пише в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці Facebook.

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Не плутайте байки про "страхову медицину" з реальними цивілізованими системами охорони здоров'я або приватним медичним страхуванням. В них є чіткі правила: як збираються внески та які покриваються послуги, і у пацієнта є не лише права, але й обов'язки. Більше про це ми писали тут і тут.