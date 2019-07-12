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      Супрун: страхова медицина – спроба зберегти контроль над коштами платників податків

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      Страхова медицина у програмах політичних партій
      Страхова медицина у програмах політичних партій / Фото з відкритих джерел

      Тимошенко, Вілкул, Бойко, Медведчук, Рабіновіч — це короткий перелік осіб, які активно публічно вимагають впровадження в Україні страхової медицини.

      "Страхова медицина" у їхньому розумінні – це коли за твої проблеми думає і платить хтось інший, але не ти. В цьому вона мало відрізняється від "безкоштовної медицини", якою українців годували багато років. Про це пише в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці Facebook.

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      Не плутайте байки про "страхову медицину" з реальними цивілізованими системами охорони здоров'я або приватним медичним страхуванням. В них є чіткі правила: як збираються внески та які покриваються послуги, і у пацієнта є не лише права, але й обов'язки. Більше про це ми писали тут і тут.

      "Страхова медицина" від політиків – це не про трансформацію або оновлення системи. Це про створення видимості, імітацію. Найкращий приклад такого підходу до питання здоров'я громадян – медичні реформи в Росії.

      Там поверх старої совєцької системи організували великий державний страховий фонд (Федеральний фонд обов'язкового медичного страхування). Цей фонд не сплачує кошти закладам напряму. Він акумулює кошти і, в свою чергу, перерозподіляє їх між страховими компаніями, які здебільшого належать олігархам, зрощеними з державною владою. За даними 2017 року, чотири найбільші страхові компанії разом отримують 56% коштів на оплату медичних послуг (866 мільярдів рублів). Для прикладу страхова компанія "Согаз", яка стабільно є другим найбільшим страховиком в Росії, є дочірньою компанією "Газпрому".

      Пацієнтам і далі доводиться платити з кишені та отримувати неякісні послуги. Чіткі гарантії відсутні, корупція висока. Хоча всі тепер "застраховані". Навіть за офіційними російськими соціологічними опитуваннями 70% росіян скаржаться на неоднаковий доступ до медичних послуг (51% страждають від цього особисто, тобто з цим безпосередньо стикаються).

      Дивним чином ідеї українських борців за "страхову медицину" збігаються саме з російською моделлю. Важко придумати щось інше, коли в тебе питаннями охорони здоров'я займаються колишні радники Богатирьової. Для них пріоритетом завжди будуть закупівлі ліків та контроль грошових потоків.

      Це також є частиною цілеспрямованої роботи агентів Кремля над максимальним наближенням соціальної сфери до російської для подальшого поглинання Росією. Саме тому чиниться такий опір нашим спробам створити прозору систему з однаковими правилами і чіткими гарантіями для всіх учасників. Тому будь-які сучасні електронні рішення чи моделі базовані на успішному західному досвіді відразу отримують ярлики "геноцидів" від прихильників рускава міра.

      "Страхова медицина" – чергова спроба зберегти контроль над коштами платників податків. Вона виглядає звичайним популізмом, але наслідки можуть бути катастрофічними для мільйонів українців. Найкращі ліки – поінформованість та активна підтримка втілення трансформації системи охорони здоров'я України.

      Автор: Уляна Супрун
      Джерело: Facebook

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      Автор: Блог Соцмережі
      Теги: Новини України Парламентські вибори 2019 Новини політики Публікації Віктор Медведчук Медицина Юлія Тимошенко - новини Юрій Бойко Фінанси Вадим Рабінович Олександр Вілкул
      Джерело: Facebook
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