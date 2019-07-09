Супрун: Війна триває не лише на фронті, або Чому шкідливо дивитись ТБ

Росія окупувала Крим, розв'язала війну на Донбасі, вбила понад 13 тисяч українців та наших друзів з інших країн, які вступилися за наш суверенітет та територіальну цілісність. Але паралельно країна-вбивця здійснює окупацію українського медіа-простору, зокрема руками кума Путіна Медведчука.

Віктору Медведчуку належить щонайменше три телеканали – NewsOne, "112" канал, а віднедавна і телеканал Zik. Такі собі острівці рускава міра в Україні, з яких не вилазять бойки, портнови і медведчуки. В неділю телеканал NewsOne оголосив про проведення телемосту зі своїми колегами-пропагандистами з Россія24. Через погрози від проведення телемосту вже відмовилися.

Про актуальне: Заборона матюків: Супрун пояснила, коли ненормативна лексика може бути корисною

Пропагандисти, що там працюють, мімікрують під журналістів, завдяки посвідченням журналістів. І з ними все зрозуміло. Але часто до них на ефіри ходять українці, "аби використовувати всі майданчики для донесення своєї гарної ідеї", пише в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці Facebook.

Що можемо зробити ми? Бойкотувати ці "медіа", постійно слідкувати за інформаційною гігієною та менше дивитися телебачення. Це вкрай шкідливо для здоров'я.

Для більшості з нас перегляд телевізора означає розтягування на дивані протягом тривалого часу. Таке довготривале сидіння підвищує ризики серцевих-судинних хвороб, діабету 2 типу, деяких видів раку і передчасної смерті. Водночас має й негативні наслідки для психічного здоров'я. Це беззаперечно доведено наукою.

Кілька переконливих доказів

Перегляд телевізора протягом трьох годин на день (навіть не беручи до уваги кількість фізичної активності) пов'язане з високим рівнем передчасної смертності.

Більше того, в одному з досліджень виявлено, що люди, які дивляться телевізор більше ніж три години на день, мали в два рази вищі ризики передчасної смерті у порівнянні з тими, хто дивився менше 1 години. Цікаво, що порівнювали не лише сидіння перед телевізором, а й водіння автомобіля та сидячу роботу за комп'ютером. Лише у випадку з телевізором ризики передчасної смерті були настільки високі.

Є дослідження, які вказують, що кожна година перегляду телевізора після 25 років, зменшує тривалість життя майже на 22 хвилини.

Ризики появи діабету 2-го типу та ожиріння з щоденним сидінням перед телевізором щонайменше протягом двох годин зростають на 23% та 14% відповідно.

Разом з низьким рівнем фізичної активності звичка дивитися телевізор впливає і на когнітивні навички в майбутньому – сповільнення швидкості обробки інформації та запам'ятовування. Поєднання малорухливості і переглядання телевізора близько трьох годин на день – одна з найбільш руйнівних комбінацій для роботи мозку.

Через надмірне переглядання телевізора можуть виникати проблеми із засинанням та браком глибокого сну. Це відбувається через те, що синє світло екранів стає на заваді виділенню гормону мелатоніну, що сприяє засинанню.

Медведчук пробиває дно: "Пагаваріть" не вийде, або Росія випробувує Україну

Страждає й психічне здоров'я

Перегляд телебачення понад міру впливає на наш настрій. Особливо це стосується новин. Погані новини негативно впливають на настрій та сприяють відтворенню негативних емоцій. Така зміна настрою посилює особисті турботи, навіть коли вони не мають прямого відношення до новин, які транслюються.

Доведено, що люди, які почуваються нещасливими, більше дивляться телебачення. Натомість ті, що почуваються щасливішими читають газети, книги та спілкуються. Це результати аналізу національних даних США (протягом 1975-2006 років), що включає близько 30 тисяч людей.

Надмірний перегляд телебачення має вплив на відчуття соціальної ізольованості, самотності та може посилювати симптоми депресії.

Чому це так небезпечно?

Перегляд телебачення виглядає дуже привабливо, адже не потрібно нікуди їхати, одягатися, знаходити компанію, планувати наперед, витрачати енергію, робити будь-яку роботу чи платити за що-небудь. Все можна зробити просто вдома.

Під час перегляду телевізора ми схильні значно рідше вставати, аніж за будь-якою іншим сидінням. А також споживати малопоживну та некорисну їжу.

Як зробити перегляд телевізора безпечнішим для здоров'я

Регулярно вставайте і рухайтеся. Поставте подалі від себе пульт дистанційного керування, щоби виникала потреба частіше підійматися та не сидіти на одному місці. Або ж під час перегляду робіть якусь домашню справу, що не вимагає сидіння, наприклад, прасування речей.

Не робіть перегляд телевізора виправданням, щоби поїсти нездорову їжу. Обирайте більш корисні снеки або взагалі уникайте будь-якої їжі перед телевізором.

Дбайте про свою інформаційну гігієну. Будьте більш відкритими до інших поглядів, аналізуйте інформацію, зіставляйте факти та мисліть критично.

Зараз в медіа та новинах поширюють багато інформації, в тому числі фейків, перекручування та маніпуляцій. Хороший стимул розпочати самому та запропонувати близьким більше рухатися і спілкуватися з людьми, дбати про своє здоров'я, а не переглядати телевізор, відриваючись від реальності.

До теми: Скандал з телемостом NewsOne – "Росія24": експерт розповів, хто виграв від ситуації