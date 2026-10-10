"Змушують палити пальне": Росія може загрожувати супутникам Starlink на орбіті, – Reuters

Російські військові супутники провели маневри поблизу західного розвідувального апарата та створюють загрозу для стабільної роботи мережі Starlink. Такі дії дозволяють виснажувати ресурси комерційних космічних апаратів без прямого збройного нападу.

Про це повідомляє видання Reuters із посиланням на заяву командувача Космічних сил Німеччини Міхаеля Траута.

Як російські супутники можуть загрожувати західним апаратам?

У травні Космічні сили США зафіксували маневри чотирьох російських військових апаратів Космос-2610 – Космос-2613. Ці супутники здійснювали небезпечне наближення до апарата фінської компанії ICEYE, який передає розвідувальні знімки з поля бою для України.

Фінська сторона підтвердила факт стеження за своїм супутником з боку російського космічного апарата. Втім, головною метою таких дій німецькі військові вважають опрацювання методів протидії великим супутниковим угрупованням, зокрема мережі Starlink.

Німецький командувач Міхаель Траут зазначив, що прямий напад на Starlink означав би відкриту ескалацію, тому Москва надає перевагу прихованому тиску. Порушити функціонування комерційної мережі можна навіть без фізичного знищення її об'єктів.

Військовий пояснив, що російські супутники можуть навмисно наближатися до апаратів Starlink та змушувати їх виконувати маневри ухилення. Постійна зміна траєкторії вимагає значних витрат палива, що суттєво скорочує термін експлуатації супутників та погіршує якість зв'язку для користувачів.

Як раніше повідомлялося на нашому сайті, Росія паралельно випробовує власний аналог супутникового зв'язку в межах проєкту Бюро 1440 та вивела на орбіту перші апарати "Рассвєт".

Проте, російський аналог Starlink зіткнувся з невдачами. Усі 16 апаратів, запущених у липні 2026 року, не досягли потрібної орбіти. Розгортання мережі також ускладнюють дефіцит ракет-носіїв і українські удари по російській космічній інфраструктурі. Для стабільного цілодобового зв’язку над Україною Росії потрібно вивести на орбіту щонайменше 200 – 300 супутників.