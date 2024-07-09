Випробовує на війні в Україні, – військовий експерт про супутникові технології від Фінляндії

Міноборони України повідомило про підписання меморандуму з фінською компанією, яка є однією з лідерів світу у галузі супутникових технологій. Ці технології дуже важливі для українських військових, адже допоможуть швидко знаходити ворожі цілі.

Крім цього, фіни випробовують їх саме на війні в нашій країні. Про це 24 Каналу розповів генерал-лейтенант, військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко, зауваживши, що такі сучасні технології варто розповсюдити.

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Супутникові технології від Фінляндії

За словами Романенка, така співпраця означає про те, що Україна просувається вперед щодо використання сучасних технологій на війні. Таке співробітництво з фінами та з іншими країнами є дуже важливим, адже це можливість здійснювати розвідку з космосу для формування розвідно-ударних комплексів.

Їхнє завдання полягає у залучення таких засобів, як космічні, авіаційні, наземні та морські для виявлення цілей ворога. Інформація обробляється на командних пунктах та передається безпосередньо на засоби ураження.

Це сучасна технологія, яку треба засвоїти та розповсюджувати,

– зазначив генерал-лейтенант.

Варто зазначити, що Фінляндія є однією з небагатьох країн, яка свої новітні розробки, які ще не прийняла на озброєння в своїй країні, передає Україні та проводить тут іспити.

Фінляндія випробовує (нові технології – 24 Канал) безпосередньо на війні в Україні, адже нічого так добре їх не перевірить, як війна,

– наголосив Романенко.