З'явилися супутникові знімки пошкодженої газовимірювальної станції "Суджа"

Опублікували супутникові знімки пошкодженої газовимірювальної станції "Суджа" у Курській області Росії, через яку йде газ до ЄС.

Супутникові фото компанії Planet Labs з'явились 12 серпня. На кадрах видно руйнування на газовимірювальній станції "Суджа".

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Масштаби руйнувань

Аналіз знімків дозволяє зробити висновки, що частина пошкоджень з'явилася на них між 9 і 10 серпня, а частина – між 10 і 11 серпня.

Зокрема на фото за 11 серпня видно фактично повністю зруйновану адміністративну будівлю станції, а також один із майданчиків, на якому встановлено вимірювальне обладнання.



Пошкодження на газовимірювальній станції "Суджа" / Фото Planet Labs, скриншот з відео "Радіо Свобода"



Одна з адміністративних будівель повністю згоріла / Фото Planet Labs, скриншот з відео "Радіо Свобода"

Суспільне з посиланням на оператора газотранспортної системи України пише, що наразі транспортування газу європейським замовникам відбувається в штатному режимі.

. 7 серпня російські ЗМІ повіодомили про втрату контролю росіянами над селами поблизу російсько-українського кордону в Курській області. Зокрема, писали про втрату контролю і над газовимірювальною станцією "Суджа", яка є єдиним вузлом постачання газу транзитом через ГТС України до країн ЄС.