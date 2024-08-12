З'явилися супутникові знімки пошкодженої газовимірювальної станції "Суджа"
Опублікували супутникові знімки пошкодженої газовимірювальної станції "Суджа" у Курській області Росії, через яку йде газ до ЄС.
Супутникові фото компанії Planet Labs з'явились 12 серпня. На кадрах видно руйнування на газовимірювальній станції "Суджа".
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Масштаби руйнувань
Аналіз знімків дозволяє зробити висновки, що частина пошкоджень з'явилася на них між 9 і 10 серпня, а частина – між 10 і 11 серпня.
Зокрема на фото за 11 серпня видно фактично повністю зруйновану адміністративну будівлю станції, а також один із майданчиків, на якому встановлено вимірювальне обладнання.
Пошкодження на газовимірювальній станції "Суджа" / Фото Planet Labs, скриншот з відео "Радіо Свобода"
Одна з адміністративних будівель повністю згоріла / Фото Planet Labs, скриншот з відео "Радіо Свобода"
Суспільне з посиланням на оператора газотранспортної системи України пише, що наразі транспортування газу європейським замовникам відбувається в штатному режимі.