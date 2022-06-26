Суровікін буде жорстокішим за Дворнікова, він улюбленець Путіна – Фейгін

У Росії офіційно назвали людину, яка буде відповідати за наступ окупантів на Півдні України – Сергій Суровікін. Він, фактично, замінив Олександра Дворнікова. І діяти Суровікін буде жорстокіше.

Про це 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. Він каже, що Дворніков просто не впорався і його "посунули".

До теми Улюбленця Путіна Суровікіна, ймовірно, відрядили "рятувати" Вугледарський напрям, – Арестович

Але, за його словами, призначення Суровікіна щодо Півдня України – це серйозно.

Адже Суровікін – улюбленець Путіна. Він, до речі, у 90-ті роки командував полком, який роздавив трьох людей на Горбатому мосту,

– згадує Фейгін.

Правозахисник каже, що тоді там загинуло більше людей, але саме цих трьох роздавили в ніч на 22 серпня.

"І цей Суровікін, здається, навіть 7 місяців відсидів по цій справі. А зараз, бачиш, він генерал, піднявся. І от такі - вони у фавориті в Путіна, бо вони ідейні", – додав він.

Фейгін каже, що Сергій Суровікін пройшов і Сирію, і Чечню, весь набір.

Мені здається, що він буде жорстокіший, ніж Дворніков. Адже Суровікін – не дурний, він як офіцер цілком підготовлений і не клінічний алкоголік, як інші,

– пояснив він.

Марк Фейгін про призначення Суровікіна замість Дворнікова: відео



До слова, з початку червня російське командування, ймовірно, звільнило кількох генералів з ключових оперативних командних ролей у війні в Україні. Такі дані наводить британська розвідка.

Що відомо про Сергія Суровікіна