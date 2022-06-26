Суровікін буде жорстокішим за Дворнікова, він улюбленець Путіна – Фейгін
У Росії офіційно назвали людину, яка буде відповідати за наступ окупантів на Півдні України – Сергій Суровікін. Він, фактично, замінив Олександра Дворнікова. І діяти Суровікін буде жорстокіше.
Про це 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. Він каже, що Дворніков просто не впорався і його "посунули".
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Але, за його словами, призначення Суровікіна щодо Півдня України – це серйозно.
Адже Суровікін – улюбленець Путіна. Він, до речі, у 90-ті роки командував полком, який роздавив трьох людей на Горбатому мосту,
– згадує Фейгін.
Правозахисник каже, що тоді там загинуло більше людей, але саме цих трьох роздавили в ніч на 22 серпня.
"І цей Суровікін, здається, навіть 7 місяців відсидів по цій справі. А зараз, бачиш, він генерал, піднявся. І от такі - вони у фавориті в Путіна, бо вони ідейні", – додав він.
Фейгін каже, що Сергій Суровікін пройшов і Сирію, і Чечню, весь набір.
Мені здається, що він буде жорстокіший, ніж Дворніков. Адже Суровікін – не дурний, він як офіцер цілком підготовлений і не клінічний алкоголік, як інші,
– пояснив він.
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До слова, з початку червня російське командування, ймовірно, звільнило кількох генералів з ключових оперативних командних ролей у війні в Україні. Такі дані наводить британська розвідка.
Що відомо про Сергія Суровікіна
- Солдати під керівництвом Суровікіна задавили військовою технікою трьох протестувальників у Москві під час серпневого перевороту 1991 року. Суровікіна після цього був арештований. Він сім місяців перебував під вартою.
- Вже в 1995 році він отримав покарання у вигляді одного року умовно. Його визнали винним у пособництві у придбанні та збуті, а також носінні вогнепальної зброї та боєприпасів без відповідного дозволу. Але згодом звинувачення зняли, а судимість погасили.
- У березні 2004 року Суровікін побив підлеглого, сталося це з політичних мотивів. А вже квітні в кабінеті Суровікіна у присутності його самого та заступника командувача військ округу застрелився заступник командира дивізії з озброєння полковник Андрій Штакал.
- За часів російського військового вторгнення до Сирії двічі керував там угрупуванням військ. Вперше – з квітня до грудня 2017 року. Керував угрупованням понад дев'ять місяців, довше за всіх інших командувачів.
- У січні 2019 року його знову кинули до Сирії. Друге його перебування там тривало чотири місяці – до квітня 2019 року.