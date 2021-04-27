Сушко і Слюсарєв з "Слуги народу" уклали союз з Райніним з ОПЗЖ: це обвалить рейтинг Зеленського

Очільник харківського осередку партії "Слуга народу" Павло Сушко та член політради "слуг" Вадим Слюсарєв уклали союз з очільником місцевого осередку ОПЗЖ Ігорем Райніним.

Політолог Олексій Голобуцький впевнений, що це "обвалить" рейтинг президента Володимира Зеленського.

Політолог вважає, що у харківській команді "Слуги народу" намітилися серйозні проблеми, які можуть завдати відчутної шкоди авторитету та рейтингу президента Зеленського, бо Сушко гарантував Райніну, що на сесії міської ради фракція СН буде голосувати проти будь-яких рішень порядку денного. Сушко вже телефонував депутатам міської фракції "слуг" з вимогою не голосувати за жодне рішення, погрожуючи виключенням з партії та фракції.

Такі дії Сушко та Слюсарєва можуть спричинити тяжкі наслідки – це може призвести до розвалу коаліції з "Успішним Харковом" як в місті так, і в області, прогнозує Голобуцький. І як наслідок обласна та міська фракції СН можуть де-факто опинитись в "коаліційній меншості" разом з групою Райніна (частина депутатів ОПЗЖ) та Партією Шарія.

На щастя активні контрзаходи голови Харківської ОДА дозволили уникнути таких перспектив, 7 з 9 депутатів СН в Харківській міській раді проголосували "за" відповідні проєкти рішень міськради. Після чого розлючений Сушко почав давити на депутатів. Під тиском навіть голова фракції у міськраді Вікторія Алєксєйчук написала заяву про складання повноважень,

– розповів Голобуцький.

За його даними, Сушко та Слюсарєв вже давно нехтують інтересами партії та самого Зеленського: Слюсарєв літає до Москви та в Крим, місцеві ЗМІ називають його "кришевателем" контрабанди, а Сушко ігнорує свої обов’язки.

"Разом ці партійці займалися договорняками з Кернесом, через що "Слуга народу" показав невтішні результати на місцевих виборах", – констатував політолог.

"Все це вкрай негативно впливає на сприйняття політсили в Харкові та області – її фактично "зливають". Що досить суттєво обвалює особистий рейтинг Зеленського. Якому варто було б зробити з ситуації кадрові висновки", – вважає експерт.