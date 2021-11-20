Суспільство повинне отримати відповіді щодо шокуючої інформації про "вагнергейт", – Кличко

Лідер партії "УДАР", мер Києва Віталій Кличко назвав шокуючими, оприлюднені факти зриву операції "вагнергейт" та заявив, що суспільство має отримати відповіді, - йдеться на сторінці Кличка у фейсбук.

За словами Кличка, питання зриву операції із затримання бійців ПВК Вагнера є питанням національної безпеки, на які суспільство повинне отримати відповіді.

"Справді шокуюча інформація про "вагнергейт" в програмі у Савіка Шустера… І суспільство повинне отримати відповіді на ті твердження і ті питання, що прозвучали в ефірі. Чесні відповіді, як би складно це не було. Бо йдеться про державну безпеку нашої країни. Країни, яка відбиває російську агресію. Країни, що відстоює свою незалежність і територіальну цілісність. Країни, за яку щодня гинуть наші захисники", – написав Кличко

Нагадаємо, вчора колишній глава ГУР Міноборони Василь Бурба заявив, що у липні 2020 року отримав від делегованого президентом України голови ОП Андрія Єрмака вказівку про зрив операції із затримання бійців ПВК Вагнера.