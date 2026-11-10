Бив ногами по кузову: у справі про сутички з Нацгвардією оголосили нову підозру

У Петропавлівській Борщагівці на Київщині 10 листопада повідомили про підозру 21-річному учаснику сутичок із військовими. Молодик силою відтісняв нацгвардійців від службового автобуса та бив ногами по його кузову.

Він перешкоджав військовим охороняти громадський порядок та заблокував рух службового транспорту, розповіла виданню "Українська правда" речниця Київської обласної прокуратури Юлія Колтак. За даними джерел видання у правоохоронних органах, ідеться про 21-річного безробітного Миколу Василюка.

Що загрожує підозрюваному?

За даними слідства, хлопець активно протидіяв військовослужбовцям, які забезпечували порядок біля місця тимчасової дислокації частини.

Підозрюваний чинив фізичний опір військовослужбовцям, залученим до забезпечення охорони громадського порядку, та перешкоджав виконанню ними покладених службових обов'язків із забезпечення охорони автобуса Нацгвардії. Зокрема, відтісняв військових від транспортного засобу та блокував проїзд автобуса, бив ногами по його кузову,

– зазначила речниця прокуратури.

Суд має обрати запобіжний захід Миколі Василюку 11 листопада. Прокуратура клопотатиме про тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Сутички у Петропавлівській Борщагівці

Раніше правоохоронці повідомили про підозру іншому учаснику заворушень, який закликав перекинути автобус. Також підозру вручили молодику, який під час конфлікту напав з молотом на службовий автомобіль.

Більше подробиць про те, що відбувалося на Борщагівці, читайте в матеріалі 24 Каналу.