СЗЧ та плиткові роботи: журналісти викрили другого "медика" з сутичок під Києвом

Журналісти ідентифікували киянина Віктора Єну, який у формі лікаря брав участь у сутичках у Петропавлівській Борщагівці 2 листопада. Чоловік не має медичної освіти та фігурує у кримінальних справах про шахрайство та СЗЧ.

Подробиці повідомило "Телебачення Торонто".

Яка є інформація про "медика" з Петропавлівської Борщагівки?

36-річний киянин з'явився на відео поруч із жінкою, яка вдавала з себе працівницю швидкої допомоги.

Дані з судового реєстру свідчать, що правоохоронці відкривали проти нього кримінальне провадження за фактами самовільного залишення військової частини та шахрайства.

Крім кримінального переслідування, фігурант має численні факти притягнення до адміністративної відповідальності. Зокрема, йдеться про протоколи за дрібне хуліганство, вчинення ДТП, керування транспортом у нетверезому стані та перебування напідпитку в статусі військовослужбовця.

За даними аналітичної системи YouControl, до 2019 року киянин мав зареєстрований ФОП із роздрібної торгівлі, а з квітня 2022 року керує фірмою ВіЯш, яка налічує понад 50 видів діяльності.

Водночас у телефонних довідниках абоненти записували його контакт як плиточника, бетонника або таксиста.

Проросійські наративи та соратники Стахіва біля військових

Раніше розслідувачі "Слідство.Інфо" ідентифікували жінку у медичному спецодязі, яка представлялася лікаркою та керівницею "Мед-престиж", як Валентина Молода.

Підприємство фактично не функціонує з 2023 року, а сама жінка не мала жодних законних підстав користуватися каретою швидкої допомоги з цією айдентикою.

У соцмережі ТікТок Молода позиціонує себе розслідувачкою, оприлюднює відео з російською символікою та закликами до повалення української влади. На акції вона показувала посвідчення львівської організації Пліч о пліч, якої немає в офіційному реєстрі медіа Нацради.

Трансляцію з місця протистояння вів соратник Остапа Стахіва Андрій Рачок, який раніше повалив ханукію в столиці та має підозри у виправдовуванні збройної агресії РФ. Він запевняв, що прибув на виклик фальшивих медиків, і на камеру координував провокативні дії.

Як розганяли фейк про заручників?

Масовий інцидент у Петропавлівській Борщагівці спалахнув після поширення у соцмережах вигаданих повідомлень про чотири десятки заручників і нібито загиблого.

Поліція одразу спростувала ці твердження, а командувач Нацгвардії України Олександр Півненко заявив, що в будівлі законно й тимчасово проживають мобілізовані військові.

Перші публікації про начебто заблокованих лікарів поширили втікач Мирослав Олешко, Дмитро Гнап та ресурси Остапа Стахіва. Після інформаційної маніпуляції біля будинку зібрався натовп, який жбурляв каміння, підривав піротехніку та трощив припарковані авто.