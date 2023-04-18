На супутникових знімках показали знищений літак SkyUp у Судані: нові деталі сутичок

Заворушення у Судані набирають обертів. Відомо про напад на посла ЄС, а також обстріляну автівку посольства США у Хартумі. Крім того, на супутникових знімках показали знищений український літак.

Ситуація у Судані продовжує загострюватися. Конфлікт між регулярним військом і Силами оперативної підтримки RSF розгорівся 15 квітня та триває досі. З останнього відомо про обстріл автівки посольства США, а також напад на посла ЄС, передає 24 Канал.

Найважливіше тут Боротьба за владу та всюдисущі вагнерівці: що відбувається в Судані та передісторія конфлікту

Що відомо про напад на посла

Про це розповів у своєму твітері глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель. За його словами, сталося це ввечері 17 квітня. Причому на посла напали у його ж резиденції.

Це – грубе порушення Віденської конвенції. Забезпечення безпеки дипломатичних приміщень і персоналу – головний обов'язок суданської влади та зобов'язання за міжнародним правом,

– наголосив він.

Спецназ обстріляв авто посольства США

Також стало відомо, що у Хартумі Сили оперативної підтримки обстріляли броньований автомобіль посольства США. Про це розповіли журналісти телеканалу Al Arabiya.

Джерела у посольстві стверджують, що "броньовану машину посольства навмисно обстріляв загін спецназу". Їхні дані стверджують, що не постраждав жоден дипломат.

Зауважимо, що напередодні повідомлялося про те, що під час сутичок знищили український літак. Тепер же на супутникових знімках можна побачити, що від нього залишилося.



Літак SkyUp вигорів вщент / Супутникові знімки Maxar



Усе, що залишилося від літака SkyUp / Супутникові знімки Maxar

Журналістам The New York Times вдалося ідентифікувати 20 повітряних суден на супутникових знімках Maxar. Вони демонструють пошкоджений аеропорт у Хартумі, зокрема вигорілий літак авіакомпанії SkyUp.

Відомо, що кожен з 20 літаків або пошкоджений, або знищений повністю. Серед останніх – повітряне судно української авіакомпанії SkyUp, яке прибуло до Судану зранку 15 квітня. За наявною інформацією, усіх пасажирів успішно висадили. Тим часом компанія робить все для того, щоб її 36 співробітників якомога швидше покинули країну.

Зауважимо, що станом на понеділок 17 квітня спеціальний представник Генерального секретаря ООН у Судані Волкер Пертес повідомив про щонайменше 180 жертв зіткнень. Також відомо, що поранень зазнали щонайменше 1 800 людей. За наявною інформацією, під обстріл потрапляли також лікарні. І це в той момент, коли там медики боролися за життя потерпілих.