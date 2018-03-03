Сутички під Радою: зросла кількість затриманих та травмованих, виявили зброю

У Києві під стінами Верховної ради поліція проводить слідчі дії. Внаслідок цього відбулися сутички з протестувальниками, під час якої було травмовано декілька осіб.

За даними начальника столичної поліції Андрія Крищенка, було затримано 50 осіб. Окрім того, травмовано 6 осіб та 4 правоохоронців.

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Він розповів, що поліція прийшла до наметового містечка під стінами парламенту провести слідчі дії через сутички, які тут відбулися 27 лютого. Тоді, за словами Крищенка, постраждало 15 правоохоронців. Через це було відкрито справу за статтею 345 ККУ "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу".

Щодо затриманих 3 березня, то поки їм звинувачення не висували.

Андрій Крищенко розповів, що під час проведення слідчих дій правоохоронці виявили предмети, схожі на гранати, а також пляшки із запальною сумішшю, загостренні палки.