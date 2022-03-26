Суттєвих змін не відбулося, – у Генштабі розкрили тактику ворога

Минула 30 доба героїчного спротиву українців російським загарбникам. Вороги продовжують обстрілювати мирні міста та намагатися поповнити свої втрати.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну окупанти зазнають нищівних втрат у техніці та живій силі. Загалом ЗСУ ліквідували приблизно 16 тисяч ворожих солдатів.

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У Генштабі розповіли про тактику загарбників

У Генштабі ЗСУ надали оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 00:00 26 березня. Протягом доби суттєвих змін в тактиці дій окупантів не відбулося.

Ворог зосереджував зусилля на поповненні поточних втрат, перегрупуванні та посиленні наявних підрозділів, завданні ударів засобами артилерії та авіації як по військових об’єктах, так і по об’єктах цивільної інфраструктури,

– зазначили у Генштабі.

Окрім того, загарбники переміщують додаткові артилерійські підрозділи до кордону з Україною. Наразі захисники уточнюють ці дані.

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