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      Суверенитет в обмен на деньги, или Три кита российской "дружбы"

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      Основа дружбы с Россией — газ, диверсия и коррупция / Фото из открытых источников

      Ценности у интеграции на постсоветском пространстве – российский газ, российская нефть и политическая коррупция. И когда оказывается, что какая-то страна готова от этих "ценностей" отказаться, то не помогают ни пропаганда, ни "русский мир", ни русский язык.

      После встречи с российским президентом Владимиром Путиным президент Молдовы Игорь Додон заявил, что принято принципиальное решение о выделении его стране кредита в 300 миллионов долларов "на инфраструктурные проекты".

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      Эта сумма несколько меньше той, которую просил у Москвы новый молдавский премьер, бывший советник Додона Ион Кику. Но что самое важное – Молдова получит эти деньги как раз перед президентскими выборами, которые запланировали на ноябрь 2020 года. И Игорь Додон получит возможность потратить российские деньги на латание бюджетных дыр и на "социальный подкуп" избирателя.

      Собственно, это практически те же самые деньги, которые Владимир Путин "одолжил" украинскому президенту Виктору Януковичу в непростые дни Майдана 2013-2014 годов.

      Только тогда речь шла, разумеется, не о миллионах, а о миллиардах долларов – с поправкой на Украину и ее размеры. Но суть оставалась той же: помочь стороннику Кремля с бюджетными проблемами и маргинализацией протеста проевропейских сил, чтобы позволило сохранить власть.

      С тех пор рычаги российской политики, как видим, изменились не сильно. Когда стало известно о российско-молдавских договоренностях, также появилась информация и о соглашениях, достигнутых пятью украинскими компаниями с "Газпромом" относительно прямых закупок российского газа.

      Это, собственно, и есть та схема, о которой говорил Владимир Путин во время пресс-конференции руководителей стран "нормандского формата" в Париже: "дешевый газ для промышленности". А проще говоря – пока Россия не может подкупить украинскую власть, она пытается подкупить украинских олигархов. Чтобы уже с их помощью либо сделать сговорчивее Владимира Зеленского, либо в будущем добиться появления более лояльного украинского президента – ведь олигархические кланы явно на это могут повлиять.

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      Кремль ведет себя также отнюдь не только с путинских времен. С Александром Лукашенко вот уже 25 лет, заметим, применяется все та же тактика – суверенитет в обмен на деньги. Декабрьские встречи президентов России и Беларуси завершились без каких-либо конкретных результатов именно потому, что Владимир Путин в который раз пытается обменять свою финансовую помощь на "углубленную интеграцию", проще говоря – на поглощение Беларуси Россией. И оказывается, что ничем другим, кроме как этой финансовой помощью Путин не может привлечь соседей.

      В Москве часто утверждают, что евразийская интеграция, которая при ближайшем рассмотрении оказывается превращением соседних стран в российские сателлиты, является альтернативой Европейскому Союзу. Но когда создавался Европейский Союз, его создатели думали не только об экономическом потенциале Европы, но и об общих ценностях, которые должны объединять европейские народы. И, кстати, любые попытки ревизовать эти ценности и поставить их под сомнения и создают кризисную атмосферу в ЕС – несмотря на всю материальную заинтересованность участников объединения в его дальнейшем существовании.

      А у интеграции на постсоветском пространстве ценности совсем другие – российский газ, российская нефть и политическая коррупция. И когда оказывается, что какая-то страна готова от этих "ценностей" отказаться, сразу же становится очевидным, что с путинской Россией ее ничего не объединяет – не помогают ни пропаганда, ни "русский мир", ни русский язык.

      Поэтому в Кремле так дорожат возможностью этого подкупа. Поэтому в наше время главные друзья России – это вовсе не армия и флот, а газ, нефть, диверсия и коррупция.

      Источник: Belsat TV

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      Автор: Віталій Портников
      Теги: Новини політики Газ Новини Росії Володимир Путін Публікації Російська пропаганда Олександр Лукашенко
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