Суверенна та незалежна Україна існуватиме набагато довше, ніж Путін, – Блінкен

Росія не має стратегічного успіху в Україні, попри поодинокі тактичні успіхи. Наша держава житиме довше, ніж президент країни-агресорки Володимир Путін.

Про це під час брифінгу заявив Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен. Він додав, що Путіну не вдасться досягти своєї мети.

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Суверенна Україна житиме довше, ніж Путін

Блінкен зауважив, що не потрібно плутати тактичні та стратегічні перемоги. За його словами, коли справа доходить до стратегічних цілей Путіна, то він уже провалився.

Його стратегічною метою було покласти край суверенітету та незалежності України, стерти її з карти, включити до складу Росії. Це не вдалося, і суверенна, незалежна Україна існуватиме набагато довше, ніж Володимир Путін,

– наголосив держсекретар.

Він зауважив, що водночас на Сході триває тактична та запекла битва з російською агресією. Українські захисники відбиваються і лінія фронту вже зрушилася.

"Є здобутки одним шляхом, виграші іншим, але дійсно важливою є стратегічна пропозиція, що Путіну не вдасться досягти того, чого він намагався досягти. Мало того, він також намагався розділити НАТО. Ми збираємося поїхати на саміт НАТО, де Альянс продемонструє більшу єдність, більшу силу, ніж я пам’ятаю", – додав Блінкен.

Держсекретар США підсумував, що в самій Україні, на зустрічі G7, а також у НАТО, продовжуватимуть робити все можливе, щоб Збройні Сили України мали те, що їм потрібно для відсічі російської агресії.

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США передали Україні HIMARS

На початку червня США схвалили черговий пакет військової допомоги Україні. Він включає надання реактивних систем залпового вогню HIMARS, які здатні вражати цілі на відстані понад 64 кілометри.

Міністр оборони Олексій Резніков 23 червня розповів, HIMARS вже приїхали в Україну. Проте, ймовірно, ЗСУ почали використовувати їх ще до цієї заяви.

Джерела 24 каналу розвідці повідомляли, що українські захисники атакували окупантів на острові Зміїний, ймовірно, саме за допомогою HIMARS.

Окрім цього, у США конгресмени подали законопроєкт про терміновий початок підготовки українських пілотів. Їх можуть навчати працювати на тактичних винищувачах F-15 та F-16.

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